Manisa Büyükşehir Belediyespor pes etmiyor

SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup play off yarı final ilk maçında Silivrispor'a evinde 2-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Levent Devrim, camiaya umut saçtı.İstanbul'da final biletinin alınacağı 2'nci bir karşılaşma daha olduğunu hatırlatan Levent Devrim, "Büyük avantaj kaçırdık ancak Silivrispor'u eleyecek gücümüz var. Asla pes etmeyeceğiz. Başkanımız Cengiz Ergün'e verdiğimiz 2'nci Lig sözünü tutacağız" dedi. Müsabakanın 59'uncu dakikasında Olcay'a ceza sahası dışında yapılan faulde devam kararı veren hakem Erkan Özdamar'a itiraz ettiği gerekçesiyle tribüne gönderilen Levent Devrim, "Sportif terbiyeye aykırı bir davranışım olmadı. Hakkımızı aramaktan başka bir şey yapmadım" diye konuştu.Tecrübeli teknik adam, pazartesi günü İstanbul'da oynanacak rövanş müsabakasını kazanarak turu geçip, Erbaaspor-Çatalca eşleşmesinin galibi ile final oynayacaklarını da iddia etti.

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