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Manisa Büyükşehir Belediyespor - Kozan Belediyespor: 4-2

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () STAT: Mümin Özkasap HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Şefik Öner (xx), Derya Şanlıtürk (xx) MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xx) - Harun (xx), Mehmet Kuruoğlu (xx), Oğuzhan (xxx), Çağrı (xx),...

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Kozan Belediyespor: 4-2

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Şefik Öner (xx), Derya Şanlıtürk (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xx) - Harun (xx), Mehmet Kuruoğlu (xx), Oğuzhan (xxx), Çağrı (xx), Berkin Kamil (x) (Dk. 46 Tolga xxx), Emir (xx), Olcay (xxx), Kaan (xxx), Ergün (xxx) (Dk. 78 Ali Öztürk xx), Tayyib (xxxx) (Dk. 73 Mehmet Yılmaz xx)
KOZAN BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Rıdvan (x), Samet (xx), Keram (xx), Hakan (x) (Dk. 62 Ömer x), Metehan (x), Yasin (x) (Dk. 70 Hakan xx), Savaş (xx), Ertuğrul (xx) (Dk. 75 Emre xx), Emrah (x), Murat (xx)
GOLLER: Dk. 23 Ergün, Dk. 44 ve 61 Tayyib, Dk. 55 Kaan (Manisa BŞB) - Dk. 15 Murat, Dk. 37 Ertuğrul (Kozan Bld)
KIRMIZI KART: Dk. 70 Rıdvan (Kozan Bld)
SARI KARTLAR: Çağrı (Manisa BŞB) - Rıdvan, Keram (Kozan Bld)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Bergama Belediyespor'u yenerek bitime 5 maç kala şampiyon olan ve tarihinde ilk kez TFF 2'nci Lig'e yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde 2 kez yenik duruma düştüğü karşılaşmada Kozan Belediyespor'u da yenmeyi başardı: 4-2. Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki mücadelede 15'inci dakikada Murat ve 37'nci dakikada Ertuğrul'un attığı gollere 23'üncü dakikada Ergün, 44 ile 61'inci dakikalarda Tayyib ve 55'inci dakikada Kaan'la karşılık veren yeşil beyazlı ekip, üst üste 6'ncı galibiyetine ulaştı. Sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıkan Manisa BŞB, taraftarların alkışları ve şampiyon tezahüratlarıyla karşılandı.

9'uncu dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Kaan'ın pasında topla buluşan Berkin'in sert vuruşu üst direkten geri döndü. 
15'inci dakikada Kozan Belediyespor'un ilk golü geldi. Kozan atağında Yasin'in ceza sahası içerisinden gönderdiği topla buluşan Murat'ın vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
23'üncü dakikada skor eşitklendi. Abdurhanman'ın ceza sahası dışından verdiği pasla buluşan Ergün'ün kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-1.
37'nci dakikada konuk ekip yeniden üstünlüğü yakaladı. Üst üste ataklar ile Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kalesini yoklayan Kozan Belediyespor'da Emrah'ın ceza sahası dışından kale önüne gönderdiği topla buluşan Ertuğrul'un sert vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.
44'üncü dakikada skora tekrar denge geldi. Tayyib, Kozan Belediyespor defansından seken topu önünde bulup kaleciyi avladı: 2-2.
İlk yarı 2-2 bitti.
55'inci dakikada öne geçen taraf ev sahibi oldu. Ergün'ün sol kanattan kale içine gönderdiği topla buluşan Tayyib'in çektiği sert şut kaleciden döndü. Dönen topu önünde bulan Kaan'ın şutu gol oldu: 3-2.
61'inci dakikada Manisa ekibi skoru belirledi. Olcay'ın pasında topla buluşan Tayyib'in çektiği sert sut kaleci Zekeriya'yı da aşarak ağlarla buluştu: 4-2.

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