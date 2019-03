Manisa Büyükşehir Belediyespor - Konya Anadolu Selçukspor: 3-2

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx), Hamdi Tontu (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx) - Mehmet Yılmaz (xx), Erman (xxx), Oğuzhan (xxx), Erhan Kara (xx), Emir (xxx), Onur (xx), Sami Can (xx) (Dk. 78 Ufukhan xx), İsmail Haktan (xxx), Cem (xx) (Dk. 46 Zafer xx), Yaser (xxx) (Dk. 78 Sinan x)

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Alp (x) - Egemen (x) (Dk. 28 Alpay Cin x), Alpay Koldaş (xx), Ahmet(x), Kadir Kaan (xx), Sertan (x), İbrahim Serdar (x) (Dk. 73 Ümit x), Emre Can (xxx), Reşo (xx), Samet (xx) Çağatay (x) (Dk. 62 Burak x)

GOLLER: Dk. 3 Oğuzhan, Dk. 45 Erman, Dk. 50 Yaser (Manisa BŞB), Dk. 15 Alpay Koldaş, Dk. Emre Can (Konya Anadolu Selçuk)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Mehmet Yılmaz, Erman (Manisa BŞB), Kadir, Ahmet, Alp, Sertan (Konya Anadolu Selçuk)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Konya Anadolu Selçukspor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri Oğuzhan, Erman ve Yaser'in ayağından gelirken Konya temsilcisinin gollerini Alpay Koldaş ve Emre Can kaydetti. Dış sahadaki etkisiz performansına rağmen evinde üst üste üçüncü galibiyetini alan Manisa BŞB, bu skorla puanını 46'ya çıkarıp Play-Off barajındaki yerini korudu. Konya Anadolu Selçuk ise 23 puanla düşme hattında kaldı.

3. dakikada Manisa BŞB'den Sami Can'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Oğuzhan'ın düzgün şutu filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikada konuk ekipten Reşo'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Alpay'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada ev sahibi tekrar öne geçti. İsmail Haktan'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üstünde iyi yükselen Erman, kafayla kaleciyi avladı: 2-1.

50. dakikada fark 2'ye çıktı. İsmail Haktan'ın sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Yaser'in ayak içi plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

55. dakikada Alpay Cin'in pasında ceza sahsı üzerinde topla buluşan Emre Can, sert şutla takımını umutlandırdı: 3-2.

86. dakikada İsmail Haktan'ın sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Sinan'ın şutu az farkla auta çıktı.

88. dakikada ev sahibi penaltı kaçırdı. Sinan'ın kullandığı penaltı atışını kaleci Alp kurtardı.

Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında gol olmayınca Manisa BŞB sahadan 3-2 galip ayrıldı.



