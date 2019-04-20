Manisa Büyükşehir Belediyespor-Karesispor: 86-93

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()
Türkiye Basketbol Ligi'ndeki 28'inci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Karesispor'a yenilerek Play-Off'u zora soktu: 86-93.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yeriyodu 25-20 ile geçilirken ev sahibi ekip devreye 41-40 önde girdi. Başa baş geçen mücadelenin final periyoduna konuk ekip 1 sayı farkla önde gitti: 63-63. Bu skorla Manisa BŞB, 28 maçta 13 galibiyette kalarak son 2 maç öncesi Play-Off yarışında avantaj kaybetti.
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