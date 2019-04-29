Manisa Büyükşehir Belediyespor ilkin peşinde

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 5-2 yenerek bitime 1 hafta kala Play-Off'u garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselmek istiyor. Geçen sezon 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan ve bu yıl ilk kez yer aldığı 2. Lig'de adını ilk 5'e yazdıran siyah-beyazlılar, Play-Off çeyrek finalde Tuzlaspor ya da Şanlıurfaspor'la rakip olacak. Kahramanmaraş zaferi sonrası soluğu soyunma odasında alan Başkan Mevlüt Aktan, "Play-Off maçlarında şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Bu kulübün yeri 1. Lig'dir. Manisa sizden şampiyonluk bekliyor" dedi.

Takımı geçen hafta içinde Mustafa Çapanoğlu'ndan devralan teknik direktör Taner Taşkın da Play-Off öncesi kendilerine moral veren bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.