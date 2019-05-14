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Manisa Büyükşehir Belediyespor hedefe kilitlendi

MANİSA, () -  TFF 2. Lig Play-Off çeyrek finalinde evinde Tuzlaspor'a 2-1 yenilmesine rağmen yarı finale adını yazdırıp Fatih Karagümrük'ün rakibi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor hedefe kilitlendi. Teknik direktör Taner Taşkın, Tuzlaspor'la...

Manisa Büyükşehir Belediyespor hedefe kilitlendi

MANİSA, () - 
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek finalinde evinde Tuzlaspor'a 2-1 yenilmesine rağmen yarı finale adını yazdırıp Fatih Karagümrük'ün rakibi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor hedefe kilitlendi. Teknik direktör Taner Taşkın, Tuzlaspor'la çok zorlu bir 120 dakika oynadıklarını belirterek, "İstanbul'dan 2-0 galip dönmüştük. Bunun avantajıyla mücadele ettik. Ancak beklemediğimiz penaltı gollerini kalemizde görünce uzatmalara gittik. Sonuçta rakibimizi eledik. Her iki maçta da turu bize getiren oyunu ve mücadeleyi sergiledik" dedi.
Cuma günü evlerinde Fatih Karagümrük ile ilk maça çıkacaklarını hatırlatan Taner Taşkın, "Şimdi yine zor bir rakip bizi bekliyor. Tuzlaspor'la oynadığımız ilk maçta olduğu gibi avantajı cebimize koymak istiyoruz. Evimizde gol yememek çok önemli. Takımdaki futbolcuların inancı gerçekten üst seviyede. Tamamen 1. Lig'e çıkmak için takımımz odaklandı, kenetlendi. Seyircimizle beraber Karagümrük'ü de eleyip finale kalmak, ardından 1. Lig'e çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
Manisa BŞB, Karagümrük'le 21 Nisan'da ise final için rövanşa çıkacak. 

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