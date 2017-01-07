Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Manisa Büyükşehir Belediyespor Gökhan'la imzaladı

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Diyarbekirspor'dan 24 yaşındaki stoper Gökhan Payal'a Antalya kampında 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Profesyonel...

Manisa Büyükşehir Belediyespor Gökhan'la imzaladı
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Diyarbekirspor'dan 24 yaşındaki stoper Gökhan Payal'a Antalya kampında 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş katıldı. Gökhan, Samed Kartal ve Engin Güngör'ün ardından Manisa ekibinin ara transferdeki 3. takviyesi oldu.
Yeni kulübüyle yaptığı anlaşma nedeniyle mutlu olduğunu belirten Gökhan, "Teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Kulübümün hedefleri tercihimi buradan yana kullanmama neden oldu. Takımda eski arkadaşlarım var. Uyum süreci yaşayacağımı düşünmüyorum. Ligin ikinci yarısında elimden geleni yaparak kulübümün başarısında pay sahibi olmak istiyorum. Şampiyonluk hedefi için buradayım" diye konuştu.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55