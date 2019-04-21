Manisa Büyükşehir Belediyespor - Fethiyespor: 1-2

Erhan KASIRGA / MANİSA ()

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Muhammet Yumak (xx), Cemal Alpay (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (x) - Alper (xx), Ufukhan (xx) (Dk. 31 Erman x), Oğuzhan (xx), Erhan (x), Emir (xx), Sami Can (x) (Dk. 46 Umut Kaya x), Cem (xx), Sinan (xx), İsmail Haktan (xx), Çağrı (x) (Dk. 60 Onur x)

FETHİYESPOR: Übeyd (xx) - Recep (xx), Erdi (xx), Onur Okan (xxx), Cumhur (x) (Dk. 46 Sefa xxx), Fethi (xxx), Yakup Ramazan (xxx) (Dk. 82 Onur Garip), Alican (xxx), Medeni (xxx), Abdullah (xx), Anıl (x) (Dk. 65 Oktay xx)

GOLLER: Dk. 29 Ufukhan (Manisa BŞB) - Dk. 38 Alican, Dk. 67 Fethi (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Ufukhan, Cem (Manisa BŞB) - Cumhur, Onur Okan, Sefa, Fethi (Fethiyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'u garantilemeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde öne geçtiği maçta düşme hattından uzaklaşma yarışındaki Fethiyespor'a 2-1 mağlup oldu. Manisa temsilcisinin golünü 29'uncu dakikada Ufukhan atarken Fethiye, 38'inci dakikada Alican ve 66'ncı dakikada Fethi'nin golleriyle hayati öneme sahip 3 puana uzandı. Bu skorla Manisa BŞB, Play-Off'u garantileyememesine rağmen son 2 haftaya 56 puanla, 4 puanlık avantajla girdi. Fethiyespor ise puanını 32 yapıp düşme hattının 1 puan üzerinde kaldı.

4'üncü dakikada Fethiye atağında Abdullah'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Alican'ın kafa vuruşunda kaleci Yusuf topu iki hamlede kontrol etti.

19'uncu dakikada ev sahibi gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Sinan'ın sert şutunu kaleci Übeyd güçlükle kurtardı.

29'uncu dakikada Manisa BŞB öne geçti. Cem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ufukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

38'inci dakikada skora eşitlik geldi. Fethiyespor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Alican kafayla skore dengeledi: 1-1.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

62'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Onur'un sert şutu Fethiyespor defansına çarpıp az farkla kornere çıktı.

67'nci dakikada konuk ekip üstünlüğü yakaladı. Abdullah'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Oktay topu Fethi'ye çıkardı. Fethi'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

80'inci dakikada sol kanattan Cem'in ortasında arka direkte topla buluşan İsmail Haktan'ın şutunu kaleci Übeyd güçlükle kurtardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fethiyespor sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

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