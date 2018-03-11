Manisa Büyükşehir Belediyespor-Erbaaspor: 2-0

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,() -

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Muhammed Yıldız (xx), Burak Gültek (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Oğuzhan (xx), Kürşat (xx), Abdurrahman (xxx), Umut (xx), Alper (x) (Dk. 30 İsmail Köse xxx), Ali (xx) (Dk. 88 Tayyip), Mehmet Kuruoğlu (xxx), Mehmet Yılmaz (xx), Tolga (xxx) (Dk. 74 Olcay xx), Erhan (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (x) - Taner (x) (Dk. 81 Salih x), Mahmuthan (x), Onur (xx), Eşref (x) (Dk. 59 Özgür Meriç x), Berk (xx), Serkan (x) (Dk. 77 Emirhan x), Soner (x), Tolga (xx), Murat Hacıoğlu (x), Murat Kara (x)

GOLLER: Dk. 40 Abdurrahman, Dk. 86 İsmail Köse (Manisa BŞB)

SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz (Manisa Bşb) Eşref, Özgür Meriç (Erbaaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğa koşan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Erbaaspor'u net bir skorla yenerek yoluna emin adımlarla devam etti: 2-0.

Yeşil-beyazlılar 40'ıncı dakikada Abdurrahman'ın golüyle öne geçerken, 86'ncı dakikada sahneye çıkan İsmail Köse, takımının 3 puanını perçinledi. Bu sonuçla puanını 59'a yükselten Ege temsilcisi, en yakın rakibi Bayrampaşa'nın 12 puan önünde zirvedeki yerini sağlama aldı.

11'inci dakikada Erbaaspor'un kalesi önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Tolga'nın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

39'uncu dakikada Erbaaspor atağında Taner'in ortaladığı topla buluşan Soner'in şutunda kaleci Yusuf gole izin vermedi.

40'ıncı dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Umut'un ortasından Erbaaspor savunmasından seken topu önünde bulan Abdurrahman düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

71'inci dakikada Murat Hacıoğlu'nun ceza sahası dışından gönderdiği topa yükselen Tolga'nın kafa vuruşunda kaleci Yusuf bir kez daha gole izin vermedi.

86'ncı dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor rahatladı. Ali'nin pasında topu iyi kontrol eden İsmail Köse yerden bir vuruşla ağları sarstı: 2-0.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi. Manisa BŞB 3 puanı hanesine yazdırdı.