Manisa Büyükşehir Belediyespor-Dardanelspor: 5-1

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

STAT: Mümin Özkasap Tesisleri

HAKEMLER: Ahmet Eşref Sarı (xx), Baki Yiğit (xx), Gökhan barcın (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Umutcan (xxx)- Semih (xx), Furkan (xxx) (Dk.78 Engin xx), Burak (xx) (Dk.65 Samed xx), Mehmet Yılmaz (xxx), Ufukhan (xxxx), Barış (xx) (Dk.40 Özgür xxx), Bilal (xx), Olcay (xxxx), Alper (xx), Ali (xxxx)

DARDANELSPOR: Enes (x)- Caner (x) (Dk.73 Fırat x), Ahmed (x), Sinan (xx), Selçuk (x), Selim (x) (Dk.40 Uğur Çelik x), Can (xx), Nuri (x) (Dk.40 Ufukcan xx), Ahmet Yazar (xx), Uğur Uğur (x), Yusuf (x)

GOLLER: Dk.4, Dk.51 Ufukhan, Dk.14, Dk.62 Ali, Dk.48 Furkan (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Dk.67 Ufukcan (Dardanelspor)

SARI KARTLAR: Burak (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Sinan, Yusuf, Can (Dardanelspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 maçlık galibiyet hasretine Dardanelspor'u farklı yenerek son verdi: 5-1.

Teknik direktör Levent Devrim yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu skorla puanını 33'e çıkarıp play off yarışını sürdürdü. Dardanelspor ise 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde kaldı.

4'üncü dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor öne geçti. Olcay'ın sol kanattan ceza sahasına kestiği topa Ufukhan dokunarak topu ağlara gönderdi: 1-0.

11'inci dakikada ev sahibi ekip penaltıdan yararlanamadı. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Burakın sert şutu ceza sahasında Sinan'ın eline çarpınca Hakem Ahmet Eşref Sarı penaltı noktasını gösterdi. Ufukhan'ın kullandığı atışı Enes çıkardı.

14'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Burak'ın defansın arkasına yolladığı topu Alper göğsüyle Ali'nin önüne indirdi, Ali gelişine vurdu: 2-0.

48. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor gollerine devam etti. Olcay'ın pasında kaleci Enes'i çalımlayan Furkan, topu ağlara gönderdi: 3-0.

51'inci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Ufukhan bir kez daha ağları havalandırdı. Alper'in sağdan pasıyla ceza sahasında buluşan Ufukhan, affetmedi: 4-0.

62'nci dakikada fark 5'e çıktı. Olcay'ın ara pasıyla sağ çaprazda buluşan Ali, bekletmeden sert bir şutla kaleciyi avladı: 5-0.

67'nci dakikada Dardanelsporlu Ufukcan'ın ceza alanı dışından sert şutu defansa da çarpıp yön değiştirerek filelere gitti: 5-1.



