Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Umut tamam

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfaspor'dan golcü Artun Akçakın'ı renklerine bağlayıp açılışı yapan yeşil-beyazlılar, Adana Demirsporlu sağ kanat Umut Sönmez'i de kadrosuna dahil etti. Gurbetçi oyuncu, Manisa ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde başarı sözü veren 24 yaşındaki oyuncu, " Kendimi çok samimi bir ortamda buldum ve benim için en doğru adresin Manisa Büyükşehir Belediyespor olduğuna karar verdim" diye konuştu.

