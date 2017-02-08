Manisa Büyükşehir Belediyespor'da izinler iptal

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak evinde Dardanelspor'u 5-1 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ilk sınavından 3 puanla ayrılan teknik direktör Levent Devrim tüm izinleri iptal etti. Yeşil Bursa deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden başladıklarını söyleyen Devrim, "Oyun felsefemizi tüm rakiplere kabul ettirmek için sürekli birlikte olmalı ve takımdaşlığı geliştirmeliyiz. Artık dinlenecek zamanımız yok" dedi. Ligin boyunun kısaldığını ve hedeflerinin zirve olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Bu haftaki rakibimiz Yeşil Bursa, genç, çok koşan ve mücadele eden oyunculardan kurulu bir ekip. Kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Play off hattıyla aramızda 3, liderle ise 6 puan fark var. Önce ilk 5'e girip, daha sonra zirve için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Yeşil beyazlılarda sakatlığı süren Barış Ataş takımdan ayrı düz koşu yapıyor. FOTOĞRAF