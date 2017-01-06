Manisa Büyükşehir Belediyespor'da iki takviye

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarı öncesi şampiyonluk hesapları yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor transferde gaza bastı.

Yeşil beyazlılar Aydınspor 1923'ten Samed Kartal ve Kırklarelispor'dan Engin Güngör'ü alarak kadroyu iki deneyimli isimle takviye etti. Kanatlarda ve forvet arkasında oynayan 28 yaşındaki Samed ile orta alanda görev yapan 30 yaşındaki Engin, 1.5'ar yıllık sözleşme imzaladıktan sonra takımla çalışmalara başladı.

Profesyonel Şube Sorumlusu Ersoy Arslan, iki oyuncunun tecrübeleri ile takıma önemli katkı sağlayacağını belirterek, transfer çalışmalarının süreceğini söyledi.

Öte yandan Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşılaşan yeşil beyazlı ekip, 1-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor'un golünü Recep 26'ıncı dakikada attı. FOTOĞRAFLI