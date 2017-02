Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hedef play off

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste üçüncü beraberliğini Kemerspor 2003 deplasmanında alan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Levent Devrim, öncelikli hedeflerinin play off olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik direktörü Levent Devri, son beraberliklerle şampiyonluk şansını zora soktuk, son puan kayıpları ve lider Bodrumspor'un sürekli kazanmasının aradaki puan farkını açtığına dikkat çekerek, "Biri yakın diğeri uzak iki hedefimiz var. Liderlik şu günkü görünümde uzak ihtimal. Play of ise yakın hedefimiz. Play of için 2 puan geride kaldık. Kalan 9 haftada en iyisini yapmaya mecburuz" dedi.