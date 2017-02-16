Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hedef 3 puan

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 34 puanla 6'ncı sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü kendisiyle aynı puanda ve bir alt basamakta yer alan Çatalcaspor ile oynayacağı maça odaklandı.

5-1 kazandıkları Dardanelspor karşılaşmasında olduğu gibi erken bulacakları bir golün işlerini kolaylaştıracağını söyleyen Teknik Direktör Levent Devrim, "Erken gol attığımızda, her takımı yenecek güçteyiz. Geçen hafta Yeşil Bursa deplasmanında pozisyon yakaladık ama skor üretemedik. Geriye düştükten sonra uzatma dakikalarında beraberliği yakalayabildik. 16 gündür takımla birlikteyim. Oyuncuları yeni yeni tanıyorum. Her geçen hafta daha iyi olacağız. Bu hafta Çatalcaspor karşısında alacağımız galibiyet, bize çok şey kazandıracak" dedi.

