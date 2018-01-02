Manisa Büyükşehir Belediyespor'da çalışmalar başladı

Teknik direktör Levent Devrim yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını 12 Ocak'a kadar Antalya'da sürdürecek olan yeşil-beyazlılar, 3 hazırlık maçı oynayacak.
Manisa BŞB'de ara transfer döneminde kadroya katılan Oğuzhan Yazıcı, Tayyib Kanarya ve Tolga Şahin de kamp kadrosunda yer aldı. Manisa temsilcisi, kampta 5 Ocak'ta Arsinspor, 11 Ocak'ta ise Tuzlaspor ile karşılaşacak. 8 Ocak'ta da hazırlık maçı oynanacak Manisa temsilcisinin rakibi ise henüz belirlenmedi. Manisa BŞB, kamp dönüşü ikinci yarının ilk sınavında 21 Ocak'ta Yomraspor'u konuk edecek.