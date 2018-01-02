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Manisa Büyükşehir Belediyespor'da çalışmalar başladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Antalya kampı başladı. Teknik direktör Levent Devrim yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını 12 Ocak'a kadar...

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da çalışmalar başladı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Antalya kampı başladı.
Teknik direktör Levent Devrim yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını 12 Ocak'a kadar Antalya'da sürdürecek olan yeşil-beyazlılar, 3 hazırlık maçı oynayacak.
Manisa BŞB'de ara transfer döneminde kadroya katılan Oğuzhan Yazıcı, Tayyib Kanarya ve Tolga Şahin de kamp kadrosunda yer aldı. Manisa temsilcisi, kampta 5 Ocak'ta Arsinspor, 11 Ocak'ta ise Tuzlaspor ile karşılaşacak. 8 Ocak'ta da hazırlık maçı oynanacak Manisa temsilcisinin rakibi ise henüz belirlenmedi. Manisa BŞB, kamp dönüşü ikinci yarının ilk sınavında 21 Ocak'ta Yomraspor'u konuk edecek.

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