Manisa Büyükşehir Belediyespor'da çalışmalar başladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Antalya kampı başladı.

Teknik direktör Levent Devrim yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını 12 Ocak'a kadar Antalya'da sürdürecek olan yeşil-beyazlılar, 3 hazırlık maçı oynayacak.

Manisa BŞB'de ara transfer döneminde kadroya katılan Oğuzhan Yazıcı, Tayyib Kanarya ve Tolga Şahin de kamp kadrosunda yer aldı. Manisa temsilcisi, kampta 5 Ocak'ta Arsinspor, 11 Ocak'ta ise Tuzlaspor ile karşılaşacak. 8 Ocak'ta da hazırlık maçı oynanacak Manisa temsilcisinin rakibi ise henüz belirlenmedi. Manisa BŞB, kamp dönüşü ikinci yarının ilk sınavında 21 Ocak'ta Yomraspor'u konuk edecek.