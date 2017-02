Manisa Büyükşehir Belediyespor'da altyapı ziyareti

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA,()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta play off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Levent Devrim, teknik ekibiyle birlikte Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ne giderek altyapı antrenörlerini ziyaret etti.

Altyapı Koordinatörü Mümin Özkasap'la bir araya gelen Levent Devrim, "Bu kulüp her şeyen en iyisine layık. Takımı zirveye taşımak için çok çalışacağız" dedi. Altyapı yatırımlarının bir kulübü büyüten ve sağlamlaştıran önemli bir faktör olduğunu anlatan Levent Devrim, şöyle konuştu:

"Bu yatırımlar yeni yıldızların keşfedilmesine büyük katkı sağlayacak. Vizyonu geniş, başarı için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün zirveyi hak ediyor. Amacımız kulübü layık olduğu yere getirmek."

FOTOĞRAFLI