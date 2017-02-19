Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çatalcaspor: 1-1

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

STAT: Manisa Mümin Özkasap

HAKEMLER: Erkoç Koray Doğan (x), Hakan Eygü (x), Ömer Lütfü Aydın (x)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Umutcan (xx) (Dk.39 Ömer Faruk x)- Semih (xxx), Ufukhan (x), Uğur (xx), Barış (x), Samed (xx), Barbaros (x) (Dk.46 Gökhan xx), Engin (x) (Dk.72 Mehmet Yılmaz x), Ümit (xx), Özgür (x) Ali (xxx)

ÇATALCASPOR: Doğan (xx)- Eyüpcan (xx), Sadık (xx), Recep (xx), Serkan (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk.79 İlyas x), Mehmet (x), Mükail (xx) (Dk.90 Eray Hüdaverdi), Deniz (xxx) (Dk.81 Hakan), Gökhan Günel (xxx), Murat (xxx)

GOLLER: Dk.50 Ali (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Dk.47 Murat (Çatalcaspor)

SARI KARTLAR: Ümit, Uğur, Barbaros, Barış (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Eyüpcan, Doğan (Çatalcaspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta play off hesapları yapan iki takımın Manisa'daki mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Çatalcaspor yenişemedi: 1-1.

7'nci dakikada Çatalca gole çık yaklaştı. Sadık'ın pasında Gökhan Günel'ın şutunu kaleci Umutcan ayağı ile çeldi. Gökhan boşta kalan meşin yuvarlağı bir kez daha kaleye gönderdi ancak araya giren Semih mutlak golü engelledi.

37'nci dakikada rakip takım oyuncusu Eyüpcan ile bir hava topunda çarpışan Manisa Büyükşehir Belediyespor kalecisi Umutcan kontrolsüz bir şekilde yere düşünce sağ omzu çıktı. Umutcan hastaneye kaldırılırken, kaleyi Ömer Faruk teslim aldı.

47'nci dakikada konuk takım golü buldu. Serkan'ın soldan kullandığı serbest vuruştan gelen topu Murat ağlara gönderdi: 0-1.

50'inci dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Samed'in pasıyla buluşan Ali düzgün bir vuruşla Doğan'ı avladı: 1-1.



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