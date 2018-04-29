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Manisa Büyükşehir Belediyespor - Çatalcaspor: 0-4

MANİSA, () TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu haftalar önce ilan eden, kupasını geçen hafta alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon evinde oynadığı son maçında Çatalcaspor'a 4-0 yenildi. İlk yarısını golsüz sona eren Mümin...

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Çatalcaspor: 0-4

MANİSA, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu haftalar önce ilan eden, kupasını geçen hafta alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon evinde oynadığı son maçında Çatalcaspor'a 4-0 yenildi.
İlk yarısını golsüz sona eren Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki karşılaşmanın 50. dakikasında Barış penaltıdan gol perdesini açtı. Konuk ekip 58. dakikada Ömer Faruk attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Anıl'ın 78. dakikadaki golüyle iyice rahatlayan Çatalca, 84. dakikada Emre'nin ağları sarsmasıyla sahadan 4-0 galip ayrıldı. Grupta 8 maç sonra yenilgiyle tanışan Manisa BŞB, son hafta Bayrampaşa'ya misafir olup sezonu noktalayacak ve gelecek yıl tarihinde ilk kez 2. Lig'de boy gösterecek.

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