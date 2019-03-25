Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği

Manisa Büyükşehir Belediyespor Çapanoğlu'yla yenilgiyi unuttu

Erhan KASIRGA / MANİSA, () -  TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftaya lider Menemen Belediyespor'un 9 puan gerisinde, 52 puanla 3'üncü sırada giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Çapanoğlu teknik direktörlük görevine geldikten...

Manisa Büyükşehir Belediyespor Çapanoğlu'yla yenilgiyi unuttu

Erhan KASIRGA / MANİSA, () - 
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftaya lider Menemen Belediyespor'un 9 puan gerisinde, 52 puanla 3'üncü sırada giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Çapanoğlu teknik direktörlük görevine geldikten sonra çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alarak namağlup 17 puan topladı. Grupta şampiyonluk adayıyken 5 maçta üst üste galip gelemeyip Play-Off'u bile riske sokan Manisa temsilcisini Levent Devrim'den devralan Çapanoğlu, fark yarattı. Çapanoğlu yönetiminde 7 maçta hiç yenilmeyip müthiş bir çıkış yakalayan Manisa BŞB, bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde yalnız 5 gol gördü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328