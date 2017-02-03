Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silahlı başkanlık sistemi paylaşımına tepki
Sosyal medyada 'Hayır'a silahlı tehdit
Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel soruları cevapladı
Almanya her ay 500 mülteci...
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
İstanbul Otogarda yangın çıktı...
İstanbul Otogarda yangın çıktı...

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a başkan morali

MANİSA, ()- BU sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçında 8 puan kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bugünkü antrenmanı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeşil beyazlılara moral...

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a başkan morali

MANİSA, ()- BU sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçında 8 puan kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bugünkü antrenmanı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeşil beyazlılara moral verdi.
Yeni teknik direktör Levent Devrim ve ekibi ile yeni transferlere başarı dileyen Başkan Ergün, "Önümüzde 14 haftalık zorlu bir süreç var. Dilerim sezon sonunda arzulanan başarıyı yakalar ve Manisa halkına şampiyonluk sevinci yaşatırız" dedi. 14 haftada çok şeyin değişeceğini belirten Cengiz Ergün, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben kolay kolay pes eden biri değilim. Sonuna kadar mücadele etmeyi severim. Sizlerin de bu inanç ve arzuda olmanızı isterim. Son üç haftada kaçan puanlarla büyük bir avantaj kaybetmiş gibi görünsek de, önümüzde kazanabileceğimiz 14 maç ve 42 puan var. Sakın yarışı bırakmayın. Biz dün yanınızdaydık, bugün yanınızdayız, yarın da yanınızda olacağız. Yeter ki başaracağınıza inanın."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.