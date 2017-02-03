Manisa Büyükşehir Belediyespor'a başkan morali

MANİSA, ()- BU sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçında 8 puan kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bugünkü antrenmanı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeşil beyazlılara moral verdi.

Yeni teknik direktör Levent Devrim ve ekibi ile yeni transferlere başarı dileyen Başkan Ergün, "Önümüzde 14 haftalık zorlu bir süreç var. Dilerim sezon sonunda arzulanan başarıyı yakalar ve Manisa halkına şampiyonluk sevinci yaşatırız" dedi. 14 haftada çok şeyin değişeceğini belirten Cengiz Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben kolay kolay pes eden biri değilim. Sonuna kadar mücadele etmeyi severim. Sizlerin de bu inanç ve arzuda olmanızı isterim. Son üç haftada kaçan puanlarla büyük bir avantaj kaybetmiş gibi görünsek de, önümüzde kazanabileceğimiz 14 maç ve 42 puan var. Sakın yarışı bırakmayın. Biz dün yanınızdaydık, bugün yanınızdayız, yarın da yanınızda olacağız. Yeter ki başaracağınıza inanın."

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