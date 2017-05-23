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Manisa Büyükşehir Belediyespor'a alkış

SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'taki play off yarı finalinde Silivrispor'a evinde 2-0, rövanşta 1-0 mağlup olarak elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Lig fırsatını kaçırmasına rağmen alkışlandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, profesyonel...

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a alkış
SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'taki play off yarı finalinde Silivrispor'a evinde 2-0, rövanşta 1-0 mağlup olarak elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Lig fırsatını kaçırmasına rağmen alkışlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, profesyonel kategorideki 2'nci yılında play off oynayıp 2'nci Lig'in kapısından döndü. Rövanş maçında 62'nci dakikada Olcay'ın ayağından bir de penaltıdan yararlanamamanın üzüntüsünü yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, sonucun farklı olabileceğini söyledi.
Başkan Güzgülü, "Sezon boyunca şanssızlıklar yaşamamıza rağmen play off'a kaldık. Silivri karşısında penaltı kaçırdık, topumuz direkten döndü. Henüz 24. dakikada topsuz alanda yere yıkılan Gökhan, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sonuç farklı olabilirdi. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Silivrispor maçını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de tribünden  izledi. Cezası bulunan teknik direktör Levent Devrim'de tribündeydi.

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