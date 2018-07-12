Manisa BŞB'ye potada ilk yabancı

MANİSA, ()
TÜRKİYE Basketbol Ligi'ne yükseldikten sonra Antrenör Ceyhun Cabadak'la yeniden anlaşıp dış transferde Türk Telekom'dan Orbay Kaya, Ankara DSİ'den Alihan Deniz Genç, İstanbulspor'dan Tunahan Dikmen, Bursasopr'dan Gurur Baybora ile Selçuklu Belediyespor'dan Fırat Töz'ü kadrosuna katan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk yabancı takviyesini yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Almanya 2. Lig takımı Crailsheim Merlins'te forma giyen ABD'li Derrick Marks'la anlaştı. 25 yaşında, 1.90 boyundaki guard, geçen sezon Almanya'da 16 maçta 6.5 sayı, 1.4 ribaund, 2.1 asist ortalamalarıyla görev yaptı.