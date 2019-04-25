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Manisa BŞB'ye Ergün morali

Erhan KASIRGA / MANİSA, () - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor futbolcuları ve teknik heyetine moral ziyaretinde buluştu. Takımın play-off'tan Spor Toto 1'inci Lig'e...

Manisa BŞB'ye Ergün morali

Erhan KASIRGA / MANİSA, () - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor futbolcuları ve teknik heyetine moral ziyaretinde buluştu.
Takımın play-off'tan Spor Toto 1'inci Lig'e çıkacağına inandığını belirten Cengiz Ergün, "Önümüzde iki maç kaldı. Bir galibiyet daha alarak önce play-off hedefine ulaşmamız lazım. Bu takımı hedefe götürecek kişiler sizlersiniz. Bunu başaracak güce sahipsiniz" diye konuştu.
Ergün oyunculara, "Her şeyinizi ortaya koyun. Biz üzerimize düşeni her zaman yaptık. Bundan sonrada yapılacağını zaten biliyorsunuz. Geçmişe bakmayacağız, takılmayacağız. Sahada motivasyonunuzu kesinlikle düşürmeyin" mesajı verdi.

(FOTOĞRAFLI)

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