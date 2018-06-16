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Manisa BŞB, TBL'ye yükseldi

MANİSA, () Türkiye Basketbol 2'nci Ligi Final Grubu'ndaki son hafta maçında Bornova Belediyespor'u evinde 76-63 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) yükseldi. Manisa Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadeleyi...

Manisa BŞB, TBL'ye yükseldi

MANİSA, ()

Türkiye Basketbol 2'nci Ligi Final Grubu'ndaki son hafta maçında Bornova Belediyespor'u evinde 76-63 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) yükseldi. Manisa Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadeleyi kazanan yeşil beyazlı ekip, ligde 8 takımlı Final Grubu'nu 14 maçta 10 galibiyetle Finalspor'un averajla gerisinde ikinci sırada tamamladı. Maçlar sonucunda ilk iki sırayı elde eden Finalspor ve Manisa BŞB, isimlerini TBL'ye yazdırdı. Futbol takımının bu yıl TFF 3'üncü Lig'den tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmasıyla gururlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla çifte bayram yaşadı. Manisa'da oyuncular, antrenör Ceyhun Cabadak, teknik heyet ve yönetim, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

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