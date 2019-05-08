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Manisa BŞB Play-Off'ta sahne alıyor

MANİSA, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3. sırada bitirip Play-Off çeyrek finalinde Tuzlaspor'un rakibi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın ilk maçına çıkacak. Tuzla Belediye Sahası'nda Bülent Birincioğlu'nun yöneteceği...

Manisa BŞB Play-Off'ta sahne alıyor

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3. sırada bitirip Play-Off çeyrek finalinde Tuzlaspor'un rakibi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın ilk maçına çıkacak. Tuzla Belediye Sahası'nda Bülent Birincioğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Teknik direktör Taner Taşkın, İstanbul'dan iyi bir skorla ayrılıp 13 Mayıs Pazartesi günü Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanacak rövanş öncesi avantaj sağlamak istediklerini söyledi.
En iyi şekilde Tuzlaspor maçına motive olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Geçen sezon kulübümüz tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselmişti. Bu sezon da bir ilki başarıp 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz. Tuzlaspor maçları kolay geçmeyecek ama takımıma inanıyorum" diye konuştu. Manisa BŞB-Tuzlaspor arasında normal sezonda oynanan iki karşılaşma da golsüz beraberlikle sona ermişti.

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