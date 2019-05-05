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Manisa BŞB Play-Off'a bileniyor

Erhan KASIRGA / MANİSA, () -  TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonun son maçında Sivas Belediyespor'u evinde 2-0 mağlup edip 62 puanla 3. sıraya adını yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'ta eşleştiği Tuzlaspor'a bileniyor....

Manisa BŞB Play-Off'a bileniyor

Erhan KASIRGA / MANİSA, () - 
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonun son maçında Sivas Belediyespor'u evinde 2-0 mağlup edip 62 puanla 3. sıraya adını yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'ta eşleştiği Tuzlaspor'a bileniyor. Normal sezonu rakibinden üst sırada bitiren Manisa temsilcisi, ilk maçı 9 Mayıs'ta deplasmanda, rövanşı ise 13 Mayıs'ta evinde oynayacak. Teknik Direktör Taner Taşkın, çeyrek finalde Tuzlaspor'u eleyip 1. Lig yürüyüşünü sürdüreceklerine inandığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Play-Off'u geçen hafta garantilemiştik. Şimdi en iyi şekilde motive olup kente 1. Lig sevinci yaşatmak istiyoruz" dedi. 
Geçen sezon 3. Lig'de şampiyonluk yaşayıp tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele eden Manisa BŞB, 34 hafta boyunca üst sıralardan kopmadı. Kırmızı Grup'ta uzun süre şampiyonluk hesapları yapan Manisa temsilcisi, 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 62 puanı hanesine yazdırdı. Rakip filelere 65 gol bırakan Manisa BŞB, kalesinde ise 28 gol gördü. Manisa Büyükşehir Belediyespor iç sahada ise en başarılı performans gösteren ekip oldu. Evindeki 17 maçın 13'ünü kazanan Ege ekibi 41 puan topladı. Manisa BŞB, bu sezon Play-Off'taki rakibi Tuzlaspor'la oynadığı iki maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı.

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