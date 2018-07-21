Manisa BŞB'li Zafer: "Zekama güveniyorum"

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un İstanbulspor'dan kadrosuna dahil ettiği Zafer Şensoy, oyun zekasına çok güvendiğini söyledi.

Sol kanatta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, "Umudumun bittiği yerde inadım başlar. Çok inatçı bir insanım, saha içinde her pozisyonu kovalarım. Zekama güveniyorum. Bazı şeyleri çabuk çözerim" dedi.

Manisa BŞB'de tek hedefinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Zafer, "Bu sene yapılan transferlerle şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarımız bizi desteklesin. Mutlu sona ulaşmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diye konuştu.

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