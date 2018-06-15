Manisa BŞB kritik virajda

MANİSA, ()

Türkiye Erkekler Basketbol 2'nci Ligi'nde final grubu maçlarında Edirnespor'a yenilerek bir üst lige çıkma hedefini erteleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Bornova Belediyespor ile karşılaşacak.

Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Manisa BŞB rakibini yendiği takdirde adını Türkiye Basketbol Ligi'ne yazdıracak. Asbaşkan Orkun Şıktaşlı, bayramın ikinci günü konuk edecekleri Bornova Belediyespor maçında taraftarın desteğine çok ihtiyaç duyduklarını belirterek, "İnanıyorum, bir üst lige yükseleceğiz ve çifte bayram yapacağız" dedi.

