Manisa BŞB deplasmandan üzgün döndü

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor deplasmanından üzgün döndü. Kritik maçta ilk yarıyı 2-0 önde bitiren yeşil-beyazlılar 3 puana çok yaklaşmışken son 8 dakikada kalesinde 2 gol görüp 1 puana razı oldu. 10 kişi mücadele eden rakibi karşısında avantajını koruyamayan Manisa BŞB, lider Menemen Belediyespor'un 9 puan gerisine düştü. Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, çok üzgün olduklarını belirterek, "Maalesef galibiyete bu kadar yaklaşmışken 2 gol yemek beni derinden üzdü. Kazansaydık çok önemli bir virajı dönecektik" dedi.