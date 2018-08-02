Manisa BŞB'de Devrim memnun

MANİSA, ()

TFF 2. Lig'de mücadele edeceği yeni sezona hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Levent Devrim, futbolcularının kamp dönemindeki performansından çok memnun olduğunu söyledi.

Takıma yeni katılan oyuncuların uyum sorununu çabuk atlattığını belirten Levent Devrim, "Futbolcularıma, gösterdikleri coşku, istek ve konsantrasyonlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hazırlık maçlarının skorları bizim için önemsiz. İyi bir kadro kurduk. Lige kadar hazır hale geleceğiz" dedi. Afyon'daki 16 günlük ilk etap kampının ardından izne çıkan yeşil-beyazlılar, yarın aynı kentte yeniden kampa girecek.

FOTOĞRAFLI