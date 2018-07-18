Manisa BŞB'de Artun'dan mutlusu yok

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bu sezonki ilk transferi olan golcü Artun Akçakın, yeşil-beyazlı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Geçen sezon Şanlıurfaspor forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, "Manisa BŞB ile anlaşmam sadece 15 dakika sürdü. Kulübüm hakkında hep güzel şeyler duydum. İlk görüşmemde Manisa BŞB'nin ne kadar iyi bir kulüp olduğunu gördüm ve transferim hemen bitti" dedi.

Takımdaki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu vurgulayan Artun, "Sezon sonunda umarım şampiyon oluruz. Bunun için çok çaba göstereceğiz. İyi bir sezon geçireceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.