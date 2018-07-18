Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Manisa BŞB'de Artun'dan mutlusu yok

MANİSA, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bu sezonki ilk transferi olan golcü Artun Akçakın, yeşil-beyazlı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Geçen sezon Şanlıurfaspor forması...

Manisa BŞB'de Artun'dan mutlusu yok

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bu sezonki ilk transferi olan golcü Artun Akçakın, yeşil-beyazlı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Geçen sezon Şanlıurfaspor forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, "Manisa BŞB ile anlaşmam sadece 15 dakika sürdü. Kulübüm hakkında hep güzel şeyler duydum. İlk görüşmemde Manisa BŞB'nin ne kadar iyi bir kulüp olduğunu gördüm ve transferim hemen bitti" dedi.
Takımdaki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu vurgulayan Artun, "Sezon sonunda umarım şampiyon oluruz. Bunun için çok çaba göstereceğiz. İyi bir sezon geçireceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325