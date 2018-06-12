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Manisa BŞB'de Zafer imzaladı

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'in yeni temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor, İstanbulspor'dan sol kanat Zafer Şensoy'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Mevlüt Aktan'ın da yer aldığı imza töreninde konuşan 28 yaşındaki tecrübeli...

Manisa BŞB'de Zafer imzaladı

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'in yeni temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor, İstanbulspor'dan sol kanat Zafer Şensoy'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Mevlüt Aktan'ın da yer aldığı imza töreninde konuşan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu hedefleri olan bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Yeşil-beyazlılar Şanlıurfaspor'dan forvet Artun Akçakın ve Adana Demirspor'dan gurbetçi sağ kanat Umut Sönmez'in ardından dış transferde üçüncü takviyesini yapmış oldu. Sivasspor'da profesyonel olan Zafer, ayrıca Anadolu Bağcılarspor, 72 Batmanspor ve Sandıklıspor'da da oynadı.

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