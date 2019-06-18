Manisa BŞB'de Tayyib Kanarya yolcu

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılarda 6 futbolcunun ardından Tayyib Kanarya ile de yolların ayrıldığı ifade edildi. Kulüple 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusuyla görüşen yönetimin karşılıklı anlaşma sağladığı ifade edildi. Manisa ekibine 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen Tayyib, 24 maça çıkıp 6 gol attı. Manisa BŞB daha önce de Ersel Çetinkaya, Oğuzhan Yazıcı, Fatih Gül, Zafer Şensoy, Alper Akçam ve Yaser Hacımustafaoğlu ile vedalaşıldığını duyurdu.