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Manisa BŞB'de Tayyib Kanarya yolcu

MANİSA, () TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılarda 6 futbolcunun ardından Tayyib Kanarya ile de yolların ayrıldığı...

Manisa BŞB'de Tayyib Kanarya yolcu

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılarda 6 futbolcunun ardından Tayyib Kanarya ile de yolların ayrıldığı ifade edildi. Kulüple 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusuyla görüşen yönetimin karşılıklı anlaşma sağladığı ifade edildi. Manisa ekibine 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen Tayyib, 24 maça çıkıp 6 gol attı. Manisa BŞB daha önce de Ersel Çetinkaya, Oğuzhan Yazıcı, Fatih Gül, Zafer Şensoy, Alper Akçam ve Yaser Hacımustafaoğlu ile vedalaşıldığını duyurdu. 

 

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