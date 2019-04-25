Manisa BŞB'de Taşkın sahaya indi

Erhan KASIRGA / MANİSA, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play-off biletini almaya çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni teknik direktörü Taner Taşkın yönetimindeki ilk çalışmasını yaptı.

Antrenman öncesi takımıyla kısa bir toplantı yapan Taner Taşkın, oyuncularına kalan 2 haftanın çok önemli olduğunu belirterek, "Arkadaşlar ligde iki maçımız kaldı. Bu maçlarda alacağımız sonuçlar play-off sıralamasındaki yerimizi belirleyecek. Sizler tecrübeli oyuncularsınız. Birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor'u laik olduğu yere taşıyacağız" dedi.

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