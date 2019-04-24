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Manisa BŞB'de Taner Taşkın imzaladı

 Erhan KASIRGA / MANİSA, () -  TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Mustafa Çapanoğlu'nun yerine göreve getirilen Taner Taşkın resmi sözleşmeyi imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde...

Manisa BŞB'de Taner Taşkın imzaladı

 Erhan KASIRGA / MANİSA, () - 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Mustafa Çapanoğlu'nun yerine göreve getirilen Taner Taşkın resmi sözleşmeyi imzaladı.
Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar mukavele yapıldı. Taşkın, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ilk hedeflerinin Play-Off'u garantilemek olduğunu belirterek, "Play-Off maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u bir üst lige çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Daha önce bunu Manisaspor'da başardık. İlk önce kısa vadede planlamamız var. Şu anda daha Play-Off'u garantilememiş bir takımız. Bir maçı kazanıp ilk olarak kendimizi Play-Off'a atmamız gerekiyor. Daha sonra ise maçlarının durumuna göre bir planlama yapacağız. Şu anda uzun vadeli bir düşüncemiz yok. Odaklandığımız tek bir hedef var, o da takımın Spor Toto 1. Lig'e çıkması" diye konuştu.

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