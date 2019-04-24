Manisa BŞB'de Taner Taşkın dönemi

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk iddiasını yitirdikten sonra Play-Off'u garantilemeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Mustafa Çapanoğlu'yla sürpriz bir şekilde yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Taner Taşkın getirildi. Manisaspor'da hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluklar yaşayan, Menemen Belediyespor'u da 2. Lig'e çıkaran isim olan Taşkın, son olarak Samsunspor'da görev yaptı. Manisa BŞB'yi Play-Off'tan 1. Lig hedefine çıkarma parolasıyla göreve getirilen Taner Taşkın, kulüpte Levent Devrim ve Çapanoğlu'ndan sonra bu sezon üçüncü teknik adam olacak.

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