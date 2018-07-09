Manisa BŞB'de son transfer Ömer Alp

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Denizlispor'dan gurbetçi stoper Ömer Alp Kulga ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Halil Onultmak Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Başkan Mevlüt Aktan, "Forma rekabetinin en üst düzeyde olacağı bir takım yaratmak istiyoruz" dedi.

Ömer Alp ise, "Hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Kulübümün başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Belçika doğumlu futbolcu Ömer Alp Kulga, 2011-12 sezonunda Hollanda 2. Lig ekibi MVV Maastricht'ten Kayserispor'a transfer oldu. Gurbetçi oyuncu Orduspor, Mersin İdmanyurdu, Denizlispor, Boluspor, Bugsaş, Osmanlıspor formalarını da terletti.

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