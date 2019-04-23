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Manisa BŞB'de şok ayrılık

Erhan KASIRGA / MANİSA, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fethiyespor'a 2-1 yenilerek matematiksel olarak henüz Play-Off'u garantileyemeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile yollar ayrıldı....

Manisa BŞB'de şok ayrılık

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fethiyespor'a 2-1 yenilerek matematiksel olarak henüz Play-Off'u garantileyemeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile yollar ayrıldı. Sıralamada 56 puanla 4. basamakta yer alan yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Çapanoğlu ve ekibiyle yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Çapanoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz" denildi.
Ayrılık hakkında kısa bir açıklama yapan Çapanoğlu, "Yönetim kurulunun aldığı kararla yol ayrımına gittik. Mutlu ve huzurlu bir kulüpte çalıştık. Çalıştığımız süre zarfı içinde bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Manisa Büyükşehir Belediyespor'a kalan maçlarında başarılar dilerim" dedi.
Ege ekibinde yeni teknik adam arayışları başladı. 

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