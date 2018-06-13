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Manisa BŞB'de Onur tamam

MANİSA, () TFF 2'nci Lig'in yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'dan orta saha Onur Kolay'ı kadrosuna dahil etti.  Halil Onultmak Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Onur'la 2 yıllık...

Manisa BŞB'de Onur tamam

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig'in yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'dan orta saha Onur Kolay'ı kadrosuna dahil etti. 
Halil Onultmak Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Onur'la 2 yıllık sözleşme imzalandı. Şanlıurfasporlu Artun, Adana Demirsporlu Umut ve İstanbulsporlu Zafer'den sonra Manisa BŞB'nin 4'üncü transferi olan Onur, "Burada çok güzel aile ortamı var. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" dedi. 
İmza törenine katılan başkan Mevlüt Aktan da 2'nci Lig'de ses getirecek kadro kuracaklarını söyleyip transferlerin süreceğini belirtti. Manisa temsilcisi geçen hafta 3'üncü Lig'deki şampiyon kadrosundan 11 isimle yollarını ayırmıştı.

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