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Manisa BŞB'de kaleci Yağızcan kampa katıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefi zirve olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Utaş Uşakspor'dan kaleci Yağızcan Akyürek'i renklerine bağladı. Uşakspor'la sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki eldivenle yapılan tüm görüşmelerden...

Manisa BŞB'de kaleci Yağızcan kampa katıldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefi zirve olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Utaş Uşakspor'dan kaleci Yağızcan Akyürek'i renklerine bağladı. Uşakspor'la sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki eldivenle yapılan tüm görüşmelerden olumlu sonuç alındı ve Yağızcan resmi sözleşmeyi imzaladı. Ayağının tozuyla yeni takımının Afyonkarahisar kampına dahil olan Yağızcan Akyürek, kentin diğer temsilcisi Manisaspor'un altyapısından yetişmişti.

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