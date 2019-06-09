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Manisa BŞB'de Güraçar sesleri

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör arayışları sürerken, kurmayların genç çalıştırıcı Erman Güraçar'la görüştüğü öğrenildi. Toprak Kırtoğlu'nu da listeye alan yönetimin...

Manisa BŞB'de Güraçar sesleri

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör arayışları sürerken, kurmayların genç çalıştırıcı Erman Güraçar'la görüştüğü öğrenildi.
Toprak Kırtoğlu'nu da listeye alan yönetimin Güraçar'la fikir alışverişinde bulunduğu ifade edilirken, bu hafta içinde kurmayların Erman Güraçar'la yeniden bir araya geleceği öğrenildi. Denizlispor, Samsunpor, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Manisaspor ve Bucaspor gibi takımlarda forma giyen 44 yaşındaki teknik adam, Somaspor'u çalıştırdı. 

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