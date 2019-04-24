Manisa BŞB'de Devrim de döndü

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Mustafa Çapanoğlu'yla yollarını sürpriz bir şekilde ayıran Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Taner Taşkın'ın getirilmesinin ardından henüz 10 hafta önce teknik patronluktan ayrılan Levent Devrim de sportif direktör olarak kulübe döndü. Geçen sezon takımı tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkaran teknik adam olup henüz kısa bir süre önce ayrılan Devrim, sportif direktör olarak görev yapacak. Levent Devrim'in kulüpteki yetki alanı tam olarak açıklanmadı.

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