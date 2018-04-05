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Manisa BŞB'de coşku sürecek 

MANİSA, () TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 5 hafta kala takipçileri Bayburt ve Bayrampaşa'ya 17 puan fark atıp profesyonel liglerde şampiyonluğa ulaşan ilk takım olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Teknik Direktörü Levent Devrim,...

Manisa BŞB'de coşku sürecek 

MANİSA, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 5 hafta kala takipçileri Bayburt ve Bayrampaşa'ya 17 puan fark atıp profesyonel liglerde şampiyonluğa ulaşan ilk takım olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Teknik Direktörü Levent Devrim, pazar günü evlerinde oynayacakları Kozan Belediyespor karşılaşmasında büyük coşku yaşayacaklarını söyledi. Başarının baş mimarlarından olan deneyimli teknik adam, "Taraftarımızın huzuruna şampiyon sıfatıyla çıkacağız. Bizim için çok özel bir an olacak. Kozan Belediyespor maçında kendimize yakaşır bir futbol oynayıp, iyi bir sonuç almalıyız" dedi.
Sezon başından bu yana büyük bir özveri ve disiplinle çalıştıklarını anlatan Levent Devrim, "Her maça çok iyi konsantre olduk. Çok çalışarak bugünlere geldik. Emeklerimizin karşılığını şampiyonlukla aldık. Önümüzdeki 5 maçta da kesinlikle istek ve arzumuzu kaybetmeyeceğiz" diye konuştu. 
Yeşil-beyazlılarda Devrim'in isteği üzerine  U-19 takımının formasını giyen Oğuzhan Özden, Hüseyin Maltaş ve Mehmet Uysal, A takımla birlikte çalışmalara başladı. Futbol Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, "İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde birçok genci profesyonel yapacağız" ifadelerini kullandı. 

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