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Manisa BŞB'de Çapanoğlu imzaladı

MANİSA, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 yenilerek zirve yarışından uzaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, görevinden ayrılan teknik direktör Levent Devrim'in yerine Mustafa Çapanoğlu...

Manisa BŞB'de Çapanoğlu imzaladı

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 yenilerek zirve yarışından uzaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, görevinden ayrılan teknik direktör Levent Devrim'in yerine Mustafa Çapanoğlu ile anlaşma sağladı.
Sezon sonuna kadar yeşil-beyazlıların başında olacak deneyimli teknik adam, "Manisa Büyükşehir Belediyespor'da çok önemli futbolcular var. Lig başladığında ben Kastamonuspor’un başında diğer gruptaydım. Kırmızı Grup'ta herkes Manisa Büyükşehir Belediyespor’u en büyük şampiyon adayı olarak görüyordu. Takımımızın çok daha iyi yerlerde olması gerekiyordu ama şanssızlıklar yaşandı. Çok iyi maçlar oynadılar. Talihsiz goller yendi, talihsiz puanlar kaybedildi. İnşallah bu talihsizliği bir kenara bırakıp iyi günlere döndürme adına hep birlikte mücadele edeceğiz. Mücadeleyi burada taraftarlarımıza göstereceğiz" dedi. 

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