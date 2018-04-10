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Manisa BŞB'de büyük iddia

MANİSA, () TFF 3. Lig 1. Grup'tan tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkmayı garantileyip profesyonel liglerde bu sezon şampiyon olan ilk takım ünvanını alan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da şirketleşme çalışmaları başlıyor. Kulüp için...

Manisa BŞB'de büyük iddia

MANİSA, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'tan tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkmayı garantileyip profesyonel liglerde bu sezon şampiyon olan ilk takım ünvanını alan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da şirketleşme çalışmaları başlıyor. Kulüp için düşünülen isimlerden birinin de Manisaspor Futbol Kulübü olduğu iddia edildi. Bu ihtimal gerçekleşirse renklerinin de yeşil-beyaz yerine küme düşüp tarihinin en zorlu günlerini yaşayan hemşehrisi Manisaspor gibi siyah-beyaz olacağı belirtiliyor. Kulübün renkleri arasında 1931 yılında kurulan Manisa Sakaryaspor'un rengi olan yeşilin de yer alması ihtimali olduğu öğrenildi. Kulüp logosunda ise Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin olması gündemde. Şirketleşme kongresi sezon sonunda yapılacak.

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