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Manisa BŞB'de Artun imzayı attı

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'in yeni takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sezonun ilk transferi olarak daha önce prensipte anlaştığı Şanlıurfaspor'dan golcü Artun Akçakın, resmi imzayı attı. Artun, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde...

Manisa BŞB'de Artun imzayı attı

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'in yeni takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sezonun ilk transferi olarak daha önce prensipte anlaştığı Şanlıurfaspor'dan golcü Artun Akçakın, resmi imzayı attı. Artun, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Başkan Mevlüt Aktan'ın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Hacettepe, Gençlerbirliği, Fethiyespor, Adana Demirspor, Ümraniyespor ve Alanyaspor formaları da giyen, Ümraniye'yle 2015-16 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, "Manisa Büyükşehir Belediyespor'un TFF 2'nci Lig'de başarılı olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Vizyonu oldukça geniş olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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