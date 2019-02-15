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Manisa BŞB, Çapanoğlu ile ilk maçında

MANİSA, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Etimesgutspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan ve teknik direktör Levent Devrim ile yollarını ayırıp Mustafa Çapanoğlu'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir...

Manisa BŞB, Çapanoğlu ile ilk maçında

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Etimesgutspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan ve teknik direktör Levent Devrim ile yollarını ayırıp Mustafa Çapanoğlu'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Tarsus İdman Yurdu'yla karşılaşacak.
Mümin Özkasap Tesisleri'nde Can Cengiz'in düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi ekipte kart cezalıları Erman Bulucu ve Mehmet Yılmaz forma giyemeyecek. Manisa BŞB'nin başında ilk sınavını verecek Mustafa Çapanoğlu kazanıp kara bulutları dağıtacaklarını söyledi. Çapanoğlu, "Yeni bir sayfa açacağız. Takımımız yeniden yarışa ortak olacak" dedi. 

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