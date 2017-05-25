Juventus, Mandzukic'in sözleşmesine 2020 yılına kadar uzattı

Sercan SAPANATAN-İSTANBUL () - Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Hırvat golcü Mandzukic'den kötü haber geldi.

Juventus, Hırvat milli futbolcu Mario Mandzukic'in sözleşmesine 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hırvat yıldızın 2018-2019 sezonu sonunda sona erecek sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

2015 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen Mandzukic bu sene gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekti. 48 maçta forma giyen ve çoğunlukla kendi bölgesinde oynamamasına karşın 10 gol attı. Mandzukic, Juventus ile 2'şer kez Serie A ile İtalya Kupası ve bir defa İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.