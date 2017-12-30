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Manchester United zirveden uzaklaşıyor

Manchester United - Southampton: 0-0 İSTANBUL, () İngiltere Premier Lig 21'inci hafta maçında Manchester United, kendi sahasında Southampton ile 0-0 berabere kaldı. Old Trafford'ta oynanan mücadele öncesi çıktığı son 2 Premier Lig maçında...

Manchester United zirveden uzaklaşıyor

Manchester United - Southampton: 0-0

İSTANBUL, ()

İngiltere Premier Lig 21'inci hafta maçında Manchester United, kendi sahasında Southampton ile 0-0 berabere kaldı.
Old Trafford'ta oynanan mücadele öncesi çıktığı son 2 Premier Lig maçında galibiyet alamayan Kırmızı Şeytanlar, bu karşılaşmada da istediği skoru bulamadı.
İki takım da maç boyunca girdiği gol pozisyonları değerlendiremezken, mücadele de 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Manchester United 44, Southampton 20 puana yükseldi. Manchester United son 3 maçında 3 beraberlik alarak zirveden uzaklaşırken, lider Manchester City'nin maç eksiğine rağmen 14 puan gerisine düşmüş oldu. Southampton ise yarın oynanacak maçlar öncesi 13'üncü sırada kendisine yer buldu.

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